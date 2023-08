Lucas Ingenito, 29 anni, italo-argentino, sarà il secondo allenatore della Ste.Mar. 90 Cestistica Civitavecchia nella stagione 2023/2024.

Dopo un'ottima carriera da giocatore, interrotta da un grave infortunio, Ingenito ha intrapreso quella di allenatore arrivando lo scorso anno a guidare la rappresentativa siciliana Under 14 e il Licata in C Silver.

La scelta di colui che sarà l’assistent di coach Gabriele La Rosa e il primo allenatore della serie D del Basket Città di Ladispoli, dell’Under 20 Gold composta dai giovani delle due squadre e di un altro gruppo giovanile rossonero, è arrivata dopo un lungo lavoro di scouting e dopo il vaglio di numerosi profili che avevano manifestato il loro interesse rispetto al progetto.

«Ringrazio la società per questa opportunità – sono le prime parole di coach Ingenito – e sono entusiasta di iniziare questo percorso di crescita che mi auguro possa essere l’inizio di una straordinaria avventura. L’approccio a questo nuovo campionato è di grande motivazione e voglia di lavorare per raggiungere obiettivi concreti».

«Parlando le prime volte con Lucas – spiega il coach Gabriele La Rosa - ho avuto subito la conferma di quanto mi avevano già detto: un ragazzo con una passione smisurata per la pallacanestro e un’ottima propensione all’insegnamento. Ha avuto esperienze da giocatore a livello internazionale e sono sicuro che sapremo completarci su tanti ambiti. Sono molto contento dell’arrivo di una figura giovane in questo ruolo, saprà fare bene e dare tanto a tutta la società».

«La scelta di coach Ingenito – commenta il presidente della Cestistica Civitavecchia, Stefano Rizzitiello - è stata molto ponderata da parte del Consiglio, vista la concorrenza con altri allenatori che avevano posto la loro candidatura alla nostra attenzione. La scelta è stata motivata dalla sua giovane età ma anche da un’esperienza già degna di nota. Inoltre, nel corso dei colloqui, ci aveva trasmesso grande voglia di fare questa esperienza e di viverla con i nostri colori. A lui diamo un caloroso benvenuto e personalmente gli faccio i migliori auguri per una prossima stagione ricca di soddisfazioni, per lui e per noi».

