La Cestistica Civitavecchia va a caccia della terza vittoria stagionale, la prima lontana dalle mura amiche del PalaRiccucci di San Gordiano. Nella quarta giornata del campionato di Serie C la formazione targata Ste. Mar. 90 è di scena domani alle 18 al Pala Avenali di Roma, dimora del Città Futura.

Quella capitolina è la prima di due partite consecutive previste in trasferta, la seconda è invece in programma sul parquet del Palocco. Della gara ha parlato il tecnico rossonero Gabriele La Rosa: «La partita contro Città Futura apre una serie di due trasferte con squadre che, a mio parere, lottano per i primi sei posti. È chiaro quindi che fare bottino pieno per noi è fondamentale per la classifica e per darci una grossa iniezione di fiducia. Città Futura ha un mix di giovani e senior di qualità, noi da parte nostro andremmo lì al completo per giocare come sempre: mettendo pressione difensiva e giocandoci tutte le nostre soluzioni offensive. Abbiamo recuperato da qualche acciacco fisico e ora spetta solo a noi dare tutto per giocarcela».

