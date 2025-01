Vietato sbagliare per la Ste.Mar 90 Cestistica, che torna a giocare in casa per il campionato di serie C interregionale. Nel programma della seconda giornata di ritorno del girone I, il gruppo di Gabriele La Rosa affronterà Alfa Omega, con il classico inizio che avverrà alle 18. I rossoneri provengono addirittura da sei sconfitte consecutive. Facile intendere che una vittoria è necessaria per interrompere la serie negativa e provare a dare una sterzata ad una stagione di pallacanestro che rischia di far carambolare Campogiani e compagni addirittura ai playout, una situazione non prevista alla vigilia. Per evitarli bisogna cominciare a fare punti, cosa ancora non accaduta con la nuova gestione tecnica, con la quale ci sono stati anche tre ingressi nel roster, che stanno cercando di inserirsi il prima possibile nei piani partita di coach La Rosa.

La classifica momentanemente vede la Ste.Mar 90 addirittura al terz’ultimo posto, con soli 10 punti, a una vittoria di distanza dagli ostiensi, che, tradizionalmente, sono composti da una squadra molto giovane e del posto. Sarà un match interessante soprattutto dal punto di vista della personalità oltre che della classifica.

