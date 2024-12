Alla fine si gioca. La gara tra Ste.Mar 90 e La Salle si disputerà, come da previsioni, questo pomeriggio alle 18 al PalaRiccucci e sarà valida per la terzultima giornata d’andata del campionato di serie C.

Infatti la società romana aveva richiesto alla Fip Lazio di rinviare l’incontro e di disputarlo in altra data. Ma, alla fine, l’organo federale ha respinto la richiesta fatta ed ha decretato di giocare regolarmente la sfida come previsto.

Quindi questo lascia sicuramente dei buchi neri nella preparazione dell’incontro, anche perché la Ste.Mar 90 è in una fase di cambiamento, dopo l’alternarsi in panchina che c’è stato nei giorni scorsi, con Gabriele La Rosa che ha preso il posto di Francesco Casadio, un tecnico che, purtroppo, non ha mai infiammato la piazza e nemmeno la società rossonera, che, alla fine, ha deciso di rimettere in panchina il tecnico che faceva già parte dell’organigramma societario come allenatore delle giovanili.

Quindi una scelta interna quella del club del presidente Stefano Rizzitiello, per ridare lustro ad una squadra che ha sofferto fin troppo finora, anche contro squadre sicuramente non alla stessa caratura.

