Dopo la vittoria sul campo di Ostia Antica, il Cerveteri Women si prepara ad affrontare il Grfione al Galli tra due settimane, dopo la sosta. La sonante vittoria di domenica (0-4) spalanca le porte dell'alta classifica. Le parole del bomber Michela Mastropietro: «Volevamo i tre punti, volevamo proseguire il nostro percorso di crescita, volevamo una vittoria sul campo chiara e netta e ce la abbiamo fatta , una gara che al di fuori del risultato non è stata però facile perché abbiamo trovato di fronte a noi una squadra comunque ben organizzata. Dal canto nostro siamo soddisfatte: sappiamo di essere sulla strada giusta ma sappiamo anche che questa strada è ancora in salita. Già da questa sera siamo di nuovo al lavoro, nel nostro campo, per prepararci nel migliore dei modi alla prossima partita, una partita che si svolgerà davanti il nostro pubblico, in casa e dalla quale sarà di vitale importanza uscirne fuori con un bel risultato, soprattutto in vista del turno di riposo che osserveremo la settimana successiva».

©RIPRODUZIONE RISERVATA