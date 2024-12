Dopo due sconfitte di fila, l'ultima con Cassino, nella RIM DCL Cerveteri c'è voglia di riscatto per proseguire la rincorsa alla seconda fase. Dunque, spetta il compito di vincere a Lattanzi e compagni, che sono attesi dalla trasferta delle 18 sul parquet di Vigna Pia.

Come si sa l'attuale classifica, tiene conto dei punti ottenuti in campionato, pertanto i ragazzi di coach Russo ne hanno dodici, due lunghezze di svantaggio nei confronti degli avversari di domenica, contro i quali sono chiamati a vincere. Brucia la sconfitta interna, nata più per una questione di testa che di gambe, «A questi ragazzi non gli si può rimproverare nulla, stanno facendo qualcosa che va oltre le aspettative -commenta il coach Russo - . Quella di Vigna Pia è una gara fondamentale per avere un quadro della situazione, in una classifica dove siamo sistemati abbastanza bene, dato il punteggio conquistato al termine del campionato. È chiaro - continua il condottiero cerite - che dobbiamo mettere in cascina una bella vittoria, utile moralmente che per la classifica».

Le speranze di passare alla seconda fase sono ancora molte: a Roma, la Rim, deve però vincere.

