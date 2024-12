Con la riapertura del mercato, si muove il Cerveteri, che dopo essersi assicurata le prestazione di Bracaglia e Piano, prende un altro centrocampista, Galluzzo dal Palidoro.

L'obiettivo rimane l'attaccante, sul quale ci sono diversi identikit. Sarà la settimana decisiva per arrivare all'ingaggio di una punta con esperienza.

Mariani che è al Pescia Romana, sarebbe intenzionato ad avvicinarsi a casa, quindi Cerveteri sarebbe la piazza adatta a lui.

L'ex attaccante del Fregene è noto per essere un giocatore prolifico, che ora come non mai sarebbe utile alla squadra di mister Gabrielli.

Nel mentre i verde azzurri si godono il successo a Pomezia, importante per il morale.

Una vittoria che è servita a scacciare lo spauracchio di una crisi.

«Sono contento della vittoria, arrivata dopo una prestazione di carattere, davanti a un avversario organizzato e compatto - ha chiosato Gabrielli».

Domenica c'è il derby con il Palidoro, sulla cui panchina c'è l'ex Paolo Caputo. E non solo. Con la maglia amaranto gioca anche il figllio di Gabrielli, Lorenzo. Sarà un derby in famiglia.

