Riscattare la sconfitta contro la Tiber, peraltro nata dopo una prova convincente e intensa. Ecco che la RIM DCL Cerveteri si proietta al match di domani alle 18 a Valcanneto contro la penultima della classe Valmontone.

I ceriti che si trovano in posizioni centrali di classifica, guardano al futuro con serenità e ottimismo.

Domenica hanno voglia di vincere, di prendere due pensati per avvicinarsi alle zone alte di classifica, ma soprattutto di garantirsi quel sesto posto valido per l’accesso ai playoff.

«Purtroppo domenica - racconta il direttore generale De Stradis - abbiamo perso negli ultimi sgoccioli della gara, pur giocando una buona partita. La gara che ci attende contro un avversario alla ricerca di punti ci mette di fronte a una posta in palio importante per continuare a salire in classifica. Da questi ragazzi sto ricevendo molte soddisfazioni, stanno facendo un campionato sopra le attese. Certo quest’anno avremmo voluto più pubblico a seguirci, ma come si sa Valcanneto non è vicino a Cerveteri, pertanto dobbiamo privarci del supporto della tifoseria. Ringrazio che ci segue abitualmente, ci dà una grande carica che ai giocatori fa molto bene. L'invito - conclude - è di venire a Valcanetto a sostenerci».

