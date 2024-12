È partita la preparazione dell'Under 19 Elite del Cerveteri, al primo anno nel massimo campionato di under regionale.

L’inizio del percorso, a metà di agosto, comincia con una preparazione obbligatoria, visto che il campionato comincerà il 7 settembre.

In panchina, come ovvio, è rimasto Simone Sale, l'artefice della vittoria del campionato, che ha terminato al primo posto dopo una lunga presenza in cima alla classifica. Sicuramente la stagione che sta per iniziare è difficile, ma avvincente.

«Contiamo di avere una rosa all'altezza, anche se il campo potrà dire se siamo adeguati alla categoria - dice Sale- . Abbiamo migliorato l'organico con inserimenti funzionali al mio gioco e , a mio avviso, chi abbiamo preso, è quanto ci occorreva per rinforzare un organico, la cui ossatura è quella dello scorso anno. Partiamo per fare bene, salvarci sarebbe un grande traguardo».

