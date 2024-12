Per tenere accese le speranze di salvarsi senza playout, il Cerveteri è chiamato a vincere alle 11 al Galli al cospetto dell’Ostia Antica. Ecco, che la formazione di mister Caputo deve lottare fino all’ultima goccia di sudore. «In effetti dobbiamo vincere tre gare tre per ottenere la salvezza diretta -dice il patron Andrea Lupi- Quella di oggi non è una gara agevole, loro sono in cerca di punti , ma noi dobbiamo batterli, dimostrando di avere gli attributi per proseguire il cammino. Ci sono tre gare, dobbiamo farle nostre. Intanto spero di vincere con l'Ostia Antica, dopo che domenica abbiamo immeritatamente perso. A questo punto, quando ci troviamo nel momento decisivo del torneo, rinnovo alla squadra il mio incitamento a fare il meglio possibile. È chiaro che la gara di oggi ci dice se saremo ai play out o no» . Torna in campo il centrocampista Patrascu, mentre in avanti Catracchia potrebbe partire dal primo minuto in coppia con Funari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA