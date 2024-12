Diventa serrata la lotta per la salvezza, che vede investite una decina di squadre. Tra queste c'è il Cerveteri, impelagato in basso alla classifica, a due punti dalla retrocessione e a quattro dalla salvezza diretta.

Una lotta apertissima e indecifrabile, anche perché ci sono squadre che devono osservare una giornata di riposto.

È, tuttavia, un periodo complicato per i verde azzurri, che potevano raccogliere di più dopo tre pareggi di fila, compreso quello di domenica in cui anche la sfortuna ha fatto la sua parte. A otto giornate dalla fine della regular season, è evidente che c'è molta apprensione.

Però, non manca l'ottimismo, in ragione di un calendario difficile sì, ma non impossibile.

«In casa dobbiamo sfruttare a pieno il fattore campo, visto che giochiamo con tutte rivali alla salvezza - commenta il presidente Andrea Lupi -. Domenica a Tolfa sarà una partita molto complicata, ma è chiaro che noi dobbiamo fare bottino pieno con le contendenti alla salvezza. Giochiamo bene,raccogliendo poco. Ci dice anche un po' male, anche se la squadra è in salute, corre e combatte. Purtroppo nel turno intero con il Pescia abbiamo mancato qualche bella occasione da goal, ai ragazzi non posso rimproverargli nulla».

Per la trasferta di Tolfa saliranno in collina tanti tifosi, che si stanno preparando ad affrontare la tana dei tolfetani, un vero e proprio fortino dove i ceriti non vincono da qualche anno.

