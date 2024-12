La RIM Cerveteri fa festa, chiude come meglio non poteva il 2023 (rinviato a gennaio il turno con Civitavecchia inizialmente in programma prima della sosta natalizia) battendo nettamente il fanalino di coda del girone B Smit col risultato finale di 91 a 58 in un match sempre condotto e in controllo.

Il primo quarto da 24-9 mette già la gara in discesa per Alfarano e compagni che nel 3° quarto arrivano poi anche a distacchi di 40 punti, a conferma di un match mai in discussione; la Smit chiude a 0 punti un girone di andata non semplice con la necessità di trovare una scossa emotiva nella seconda parte della stagione, bene invece Cerveteri che si avvicina alla zona calda di classifica con la possibilità di giocarsela ampiamente con tutte le altre contendenti per i primi 6 posti nel girone di ritorno.

Il successo, seppur con il fanalino di coda, è un importante iniezione di fiducia per l'anno nuovo.

«Chiudiamo la stagione con una posizione di classifica positiva - commenta Russo - . Siamo in linea con le attese della vigilia, abbiamo fatto un percorso importante, anche se il rammarico c'è per aver perso punti che ci avrebbero consentito una posizione privilegiata. Ora ci godiamo il Natale allenandoci sempre con impegno e costanza».

