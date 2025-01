Il Cerveteri che naviga in brutte acque è chiamato a vincere dopo una serie di risultati negativi che ne hanno compromesso la classifica. I Cervi dopo la pausa di ritrovano ad affrontare il Duepigreco, sorpresa del girone, che nelle ultime gare ha avuto una flessione nei risultati.

È comunque un avversario scomodo, che arriva al Galli con l'intenzione di prendere punti. Per gli etruschi è arrivato il momento di cambiare marcia, quindi serve una vittoria per uscire da un paio di mesi delicati per mister Gabrielli, alle prese con una rosa giovane e ridimensionata dagli infortuni.

«Non vuole essere un alibi, ma scendiamo in campo con molti giovani, in un campionato dove ci sono squadre attrezzate - ha detto l'allenatore - . Per quanto riguarda la partita, sicuramente affrontiamo una squadra rivelazione del girone, molto giovane e con ottime individualità. Speriamo di cominciare l'anno con una vittoria».

Lo stadio Galli, dove il Cerveteri ha vinto soltanto due volte , con Palocco e Vescovio , è inespugnato da oltre due mesi e mezzo. Troppo poco per una squadra che deve costruire la salvezza in casa.

