Situazione critica del Cerveteri, che dopo la sconfitta di domenica, subita in casa dal Palidoro, deve pensare a come riordinare le idee. Il 2- 1 di domenica, infatti, è figlio di una prestazione senza mordente, che fotografa un periodo delicato, dal quale bisogna uscirne subito. Tre punti in cinque gare, un ruolino di marcia inatteso, che deve spingere Piano e compagni a riscattarsi da domenica, nella delicata trasferta sul campo del Morandi. Il tecnico Gabrieli, martedì parlerà alla squadra, spronandola a rialzarsi subito, visto che il calendario non è dei più facili. Ci vuole coraggio e determinazione per ritornare a vincere e convincere.

«Non dobbiamo abbatterci, bisogna ripartire e capire dove sono gli errori - ha detto il centrocampista Alessio Falco - Domenica abbiamo sbagliato, ci prendiamo le nostre responsabilità. Niente drammi, sapremo uscire da questo momento critico». In casa i verdeazzuri non vincono da oltre due mesi e nelle ultime cinque partite hanno raccolto un bottino misero, una vittoria su cinque gare. Tre punti sono troppo pochi per ambire alla salvezza diretta. Ragione per cui, il prossimo impegno sul campo del Morandi è una partita fondamentale per il futuro. La società parlerà alla squadra, i, tecnico Gabrielli rimane blindato. Ma dai prossimi impegni è vietato sbagliare.

