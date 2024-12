Per sperare di giocare il playout in casa, al Cerveteri serve vincere a Canale Monterano. Nella prima delle due gare che metteranno fine alla regular season, gli etruschi sono chiamati a fare risultato pieno sul campo di una retrocessa. Senza Giannotti, squalificato per 3 gare, i cervi si presentano davanti a una formazione amareggiata dopo il verdetto di domenica scorsa. Pertanto, con la giusta concentrazione Piano e compagni dovranno vincere e soprattutto convincere, dal momento che domenica scorsa hanno dato vita a una prestazione deludente. «Non dobbiamo fidarci di una formazione retrocessa. dobbiamo essere concentrati al massimo per raggiungere i tre punti - afferma il capitano Simone Piano - . Ci vuole una squadra compatta e motivata, ora nel momento più delicato della stagione non possiamo accusare distrazioni, sarebbero fatali per il cammino. Credo tanto nella squadra, i compagni sono molto uniti, presi dalle prossime due partite e eventuale spareggio. Massima attenzione, vedrete che riusciremo a salvarci».

