Arrivano buone notizie in merito al ripescaggio del Cerveteri, che entro il 15 luglio avrà il suo esito.

La data di scadenza per le iscrizioni è fissata per la metà del mese e, a quanto pare, ci sarebbero due squadre in Promozione che non sarebbero intenzionate a continuare l'avventura per motivi economici.

Se così fosse, infatti, i cervi sarebbero riammessi in Promozione, campionato che hanno abbandonato a maggio dopo lo spareggio play out perso in casa contro il Tarquinia.

C'è cautela in società, anche se negli ultimi giorni, a seguito delle notizie ricevute, l'ambiente si è entusiasmato.

«Ancora non è detta l'ultima, si spera che ci sia il ripescaggio, che tanto auspichiamo per riprenderci una categoria persa sul campo, che tanto merita questa città - ha riferito il presidente Andrea Lupi - . Ci andiamo con i piedi piantati in terra, consapevoli che siamo favoriti rispetto a un mese fa-. Detto ciò, stiamo preparando una buona squadra, composta da molti giovani e dall'esperienza di alcuni elementi che ci potranno garantire affidabilità qualsiasi sia la categoria che sosterremo. Certo, la Promozione è un altro campionato, diverso in tutto. Noi ci speriamo, soprattutto per rispetto della nostra tifoseria, alla quale abbiamo regalato una brutta stagione, che mai si sarebbero pensati di seguire. I tifosi, come tutti noi, vogliono la Promozione».

