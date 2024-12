Doppia gara casalinga per la RIM Cerveteri che a Valcanneto, sabato alle 18, ospita Città Futura, squadra che insegue la vetta.

Dopo essere ritornati al successo, la formazione di Russo è presa consapevolizza dei propri mezzi, in particolare dal punto di vista mentale.

La vittoria di domenica scorsa contro Pomezia ha fatto vedere una RIM diversa, più concentrata alla gara , che ha sorvegliato fino agli ultimi secondi, fatali nelle gare precedenti.

«Sono tutte gare combattute - afferma il capitano Parroccini - . E' sicuramente un campionato diverso da quello dello scorso anno, ci vuole più testa , non si lascia nulla al caso. In otto gare abbiamo perso 5 volte, tre delle quali con la vittoria in pugno. Oggi staremmo più in alto, se avessimo avuto più sale in zucca. Va bene anche così, come matricola siamo una delle migliori. Ci attende una gara difficile, vogliamo vincerla per tirarci nelle zone centrali. Abbiamo la testa per farlo, sono convinto che faremo una grande partita» .

Unico assente del match Bezzi, ancora alle presi con problemi muscolari. Per coach Russo ci sono tutte le condizioni per vincere la gara.

«Sarà un test impegnativo, l'importante è avere la concentrazione fino all'ultimo. Troppo spesso perdiamo gara che non meritiamo di perderle».

