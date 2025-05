Netta sconfitta nel recupero del campionato di serie C per l'Ipertecnica Centumcellae, che ha perso per 24-6 ad Acilia contro il Grifone. Punteggio evidente quello del tabellone, giunto per la grande forza dei romani, che hanno vinto tutte le partite, demolendo chiunque nel girone. Ancora difficoltà di formazione per il sette di Roberto Barbaro, in acqua con soli tre senior e poche speranze di assottigliare le differenze, in una stagione che si spera finisca il prima possibile, per via delle tante difficoltà avute nella seconda parte di stagione, contraddistinta da vari addii che hanno inciso sul percorso dei biancorossi, che hanno perso ogni possibilità di centrare l’obiettivo agognato al cancelletto di partenza, ovvero l’accesso ai playoff e la conquista della serie B. Curiosa la partita di Pierri, capocannoniere con tre reti, ma in acqua per un solo tempo perché fuori per tre falli gravi. Soddisfazioni per due giovani under 15, che hanno debuttato in prima squadra: Matteo Martini e Riccardo Osimo. Una vittoria ed una sconfitta nel weekend della Cadetta della Centumcellae in Promozione. I ragazzi allenati da Mauro Mancini hanno prima perso a Monterotondo contro il Delta per 16-3 e poi hanno trovato il successo al PalaGalli, con il 12-11 nei confronti della Bellator Frusino nel recupero. Gara molto ben giocata dai biancorossi, con cinque gol a testa di Balboni e di Romano. È stata l’occasione anche per mettere in mostra elementi del vivaio e che sono under 14, come il portiere Francesco Paoletti, Simone Bertoni e Valerio Buffardi. Si tratta del secondo successo dei civitavecchiesi nella seconda fase.

