Bellissime notizie per la Centumcellae. La società biancorossa è orgogliosa del percorso del proprio settore giovanile, che ha raggiunto numeri giudicati straordinari dal club per quanto riguarda il corso gratuito per le nuove leve e che hanno assunto ancora più importanza dopo le novità dei giorni scorsi. Edoardo Feoli è stato convocato dalla Nazionale U15, che ha fatto tappa proprio alla piscina dei biancorossi a San Liborio e lo farà anche martedì prossimo alle 19, sempre a Civitavecchia. Alessio Cirone è stato chiamato per le selezioni della Nazionale U18, completando un percorso che l’ha visto protagonista, quest’anno, anche con la calottina della squadra di serie C. «Auguriamo a Edoardo e Alessio un grandissimo in bocca al lupo», affermano dal club del presidente Jonathan Civero.

