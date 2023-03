Sport

Cedeno ringrazia il Civitavecchia, rifiuta la riconferma e va avanti

CALCIO, ECCELLENZA. Il talentuoso centravanti non ha accettato la proposta della società che pensava di averlo blindato: ora la questione Under è critica. Nel frattempo l’italo-ecuadoriano classe 2000 ha ricevuto una serie di offerte da numerose società del comprensorio e non solo. In pole ci sono Tolfa e Polisportiva Monti Cimini, sia Pacenza che Scorsini vogliono il forte terminale offensivo nerazzurro