Fine settimana magico per Cecilia Pampinella. La paddlesurfer locale è stata a Brenzone sul Garda, per prendere parte agli Italiani Assoluti Fissw.

La giovanissima atleta si è imposta in tutte e tre le gare in cui si è iscritta; sprint, technical e long distance, ottenendo così il titolo di campionessa italiana assoluta per il 2024.

«Il livello del sup femminile in Italia si sta alzando molto - spiega Cecilia Pampinella - e questo è un aspetto molto importante per il futuro italiano e la crescita di questo sport».

Ora il focus sarà il mondiale a Copenaghen con la nazionale italiana Fissw, che si svolgerà dal 15 al 22 settembre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA