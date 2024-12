A Cerveteri c’è tanta fiducia nella salvezza, a seguito della vittoria contro il Parioli, che ha regalato belle sensazioni, soprattutto nel vedere a fine partita, sulle note dell’inno del compianto Aldo Donati, i tifosi abbracciarsi i giocatori. La prima volta che l’undici di Caputo è andato a raccogliere i saluti degli ultras, calorosi per tutti i novanta minuti. Credere nella salvezza diretta non è proibito, anche se bisogna rimanere con i piedi in terra. «Domenica per domenica, è il nostro motto - afferma Mauro Catracchia - . Mancano sette gare alla conclusione del campionato, dobbiamo fare più punti possibili. La squadra è in salute, corre e lotta. Veramente meritavamo punti in più, anche domenica dobbiamo abbiamo creato molto, abbiamo pressato, fatto nostra la partita malgrado un primo tempo di assestamento. Siamo usciti alla distanza, nel secondo tempo è emers una squadra coriacea, che combatte e gioca per la maglia. E poi -continua l'attaccante dei cervi - lasciatemi spendere due parole per la tifoseria. Domenica ci hanno incitato , hanno intonato cori per novanta minuti, condividiamo il successo con una tifoseria che merita ben altri palcoscenici». Pausa pasquale, si riparte il 3 aprile, nel turno infrasettimanale sul campo dell’Urbetevere, squadra in lotta per la vittoria del campionato.

