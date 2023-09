FIUMICINO - «Una giornata all’insegna dello sport: sono sempre più orgoglioso di ribadire quanto la nostra città sia teatro di manifestazioni e gare sportive d’importanza nazionale. Ne è un esempio il Campionato italiano Moto d’Acqua 2023 , che si è svolto il weekend aptrascorso nello specchio antistante il Mediterraneo Beach». A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino che aggiunge: «Una competizione che ha visto la vittoria di tre giovani piloti e che, ancora una volta, dimostra quanto lo sport a Fiumicino sia importante. Valorizzare tutte le discipline sportive e, in particolare, quelle in acqua e su sabbia, è per noi motivo di vanto. Un plauso agli organizzatori dell’evento, che hanno fatto vivere alla comunità una giornata indimenticabile».