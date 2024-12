Cambio di data, seppur senza grosse conseguenze, per Emiliano Marsili nel suo match Europeo contro il gallese Gavin Gwynne. L’incontro, che si disputerà a Londra, non si disputerà più sabato 2 dicembre, ma il giorno precedente, ovvero venerdì 1, per esigenze organizzative. Intanto è sempre più probabile che il “Tizzo” avrà molto calore dei suoi sostenitori sul suolo britannico. Infatti molti tifosi, anche attraverso il sostegno della Compagnia Portuale, si stanno attivando per essere presenti al combattimento più importante di questo finale di carriera per il pugile allenato da Mario Massai.

