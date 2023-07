Che accoglienza per Elisa Folli, la sedicenne di Passoscurro, appartente alla Debby Roller Ladispoli reduce dalla vittoria agli Eurpoei di pattinaggio in velocità dove ha conquistato un oro e due bronzi. Nella sede del club , tecnici e allievi, si sono radunati per farle una grande festa. Non se l'aspettava Elisa, emozionata e contenta del successo che ha ottenuto. Il direttore tecnico Andrea Farris non ha trattenuto le lacrime, è stata un emozione vedere una sua allieva vincere in Francia agli Europei under 16 . La studentessa di Passoscuro ha speso parole di elogio per il suo team .

«Devo molto a loro, sono una squadra e una famiglia . La vittoria nasce da una preparazione profonda e minuziosa. Io ho dato del mio meglio, ci sono riuscita bene collezionando delle prestazione positive . Sono contenta dell'accoglienza che ho ricevuto, non sapevo nulla. Mi ha fatto piacere vedere tanti bambini, mi hanno dato una bella carica - conclude la pattinatrice -. Spero di riabbracciarli con altre medaglie, è quando desidero» .

