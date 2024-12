Sesta giornata di andata del campionato di Promozione in archivio con le conferme tra le squadre di testa della battistrada DuePigreco Roma leader dall’inizio della stagione e vincente in casa per 3-1 contro l’Indomita Pomezia ed i colpacci delle inseguitrici Ostia Antica e Pianoscarano che la tallonano a 3 punti. Ostia corsara a Capranica per 3-1 e Pianoscarano che ha sfatatato il tabù dell’Oliviero Bruni regolando con merito per 1-0 il Grifone Gialloverde. Per le altre provinciali rialza la testa il Pescia Romana passato con una tripletta di un super Giambi sul campo del fanalino di coda Ronciglione mentre oltre ai cimini sono reduci da una domenica amara con annesse sconfitte il Tarquinia superato 2-1 nella trasferta di Santa Marinella e la Jfc Civita Castellana surclassata in riva al mare con il 4-1 subito contro il Pescatori Ostia. Nel pagellone della Promozione ecco i nostri voti,

Pianoscarano 9 – La squadra di mister Sergi sta andando dove nessuno avrebbe osato sperare. Gruppo che funziona, buon gioco in trasferta e ora in casa e 13 punti in 6 incontri sono un bel bottino per centrare al più presto l’obiettivo primario che è quello della salvezza. Concetto ribadito a più riprese da club e tecnico.’

Pescia Romana 7- Preziosa la vittoria della compagine biancazzurra nel derby di Ronciglione. Tre punti che sono serviti per cancellare giorni amari dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per la decisione del giudice sportivo che ha dato il 3-0 a tavolino al Tarquinia. Domenica verifica importante nelle sfida interna contro il Pianoscarano.

Capranica e Tarquinia 5,5 – Difettano in continuità. Capranica in difficoltà anche per i numerosi infortuni che hanno minato l’organico a disposizione di mister Moroni. Contro l’Ostia è stata la seconda sconfitta casalinga ed il fattore campo al momento sembra incidere poco. Tarquinia ko nella non facile trasferta di Santa Marinella. La compagine del tecnico Ercolani va a sprazzi e la sensazione è che possa migliorare il suo rendimento.

Jfc Civita e Ronciglione 4 – Turno amarissimo per entrambe. La Jfc sul terreno del Pescatori Ostia con il pesante passivo di 4-1 ha fatto registrare un netto passo indietro rispetto alle ultime precedenti prestazioni. Ronciglione in attesa che si definisca il ruolo del tecnico contro il Pescia ha dato l’anima mostrando però i soliti limiti. Un solo punto dopo 6 incontri fa suonare più di un campanello di allarme.

Al.Giu.Vir.