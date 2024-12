Dopo il passaggio di molti giocatori del Borgo San Martino al Città di Cerveteri, la squadra “sorella” nel neo allenatore Roberto Fara è in fase di costruzione. L'intenzione è quella di formare un organico che punti alla salvezza, dopo l'ottima posizione della scorso campionato che ha consentito ai gialloneri di posizionarsi tra le prime cinque. La squadra cerite sarà spostata in un altro raggruppamento, che con molta probabilità sarà quello del girone A, composto da squadre viterbesi. Per Fara, dunque, è arrivato il momento di cominciare a pensare di costruire una squadra competitiva. La prossima settimana potrebbero venir fuori i nomi degli acquisti, per dare un volto a una formazione che da anni ha fatto parlare di sé con risultati lodevoli.

«Stiamo facendo, al di là delle partenze, una squadra giovane che potrà garantirci un campionato da centro classifica - ha raccontato il presidente Sergio Lupi - con l'allenatore c'è piena sintonia, vedo che si sta impegnando per rinforzare la squadra nei reparti in cui vi è più bisogno. Certo, ripetere il campionato dello scorso anno non sarà facile, dobbiamo lavorare per costruire una formazione in grado di salvarsi, che l'obiettivo primario, e poi di guardare al resto, in primis alla crescita dei giovani».

