Sfida per il terzo posto tra Borgo San Martino e Altletico Monterano, un derby a tutti gli effetti.

Si perché sulla sponda canalese oltre ad esserci un allenatore cerveterano, Fabrizio Morelli, ci sono molti ex, come per esempio l'attaccante Paraskiv e molti altri ceriti che hanno seguito Morelli.

La gara del Galli, in programma domenica, vede i canalesi sopra di un punto al Borgo San Martino che avendo perso domenica, ha lasciato il posto ai rivali.

Una gara, quindi, che si annuncia ad alta tensione e sentita da entrambe le parti in causa.

Mister Gabrielli ci tiene a fare bella figura, così come Morelli che gioca nel campo dove dieci anni fa ha smesso la carriera con la maglia del Cerveteri.

Le due squadre hanno qualche defezione e per il Borgo San Martino, che non vince da qualche settimana, è ora di tornare a brindare e conquistare punti fondamentali per la classifica.

Per ottenere il terzo gradino del podio, è importante vincere per superare il Canale quando sono quattro le partite che rimangono da giocare.

