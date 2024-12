Dopo l'ingaggio di Fara ad allenatore, il tecnico di Civitavecchia si è messo al lavoro per capire quali innesti occorrono al Borgo San Martino per completare l'organico, che in parte rimane quello dello scorso anno. Il patron Sergio Lupi ha dato carta bianca al tecnico, che dovrà cercare di portare innesti di qualità per formare un gruppo solido e competitivo.

«Ci siamo fatti una chiacchierata e ci teniamo in contatto sulle operazioni da effettuare - ha riferito Lupi - l’ho visto entusiasta, ha accettato l'invito di allenare qui, sapendo che abbiamo tutte le intenzioni di fare bene. È chiaro che rispetto allo scorso anno cambia qualcosa, dal momento che alcuni ragazzi saranno trasferiti al Città di Cerveteri. Però rimane il fatto che faremo una squadra all'altezza, cercando di giocarcela con tutti». Confermato anche per il prossimo campionato l'accordo con il Grande Impero, azienda che in questi anni ha concesso a molti ragazzi di fare calcio e sport.

