Borgo San Martino e DM 84 Cerveteri ancora a secco di punti dopo cinque giornate. Le due squadre di Cerveteri, infatti, sono a zero punti, assistite da poca fortuna. «Diciamo che al di là delle sconfitte siamo poco assistiti dalla fortuna - ha riferito il tecnico del Borgo San Martino Fara – alla squadra non posso rimproverare nulla, ci mettono impegno, dobbiamo essere più concreti e avere meno sviste». La formazione del main sponsor Grande Impero dopo cinque gare è a secco di punti, sebbene le aspettative non fossero diverse, visto che la squadra è molto giovane. Intanto il club cerca un attaccante di esperienza, un giocatore che possa fornire esperienza e dare un cambio di marcia alla squadra giallonera. Nel prossimo impegno allo stadio Galli ci sarà il MYSP.

In casa DM 84 brucia la sconfitta sul campo dell'Atletico Santa Marinella, che vince per 2-0. Nonostante una buona partita, fatta di impegno, i giallorossi sono stati costretti ad arrendersi. Domenica al campo di Due Casette arriva l'Anguillara.

Virgili e Oliva della DM 84 Cerveteri

©RIPRODUZIONE RISERVATA