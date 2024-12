Il Borgo San Martino vuole ripartire, cancellando le quattro sconfitte di fila. Contro l’Olimpico Romano la squadra di mister Fara non riesce a prendere il volo, subendo una sconfitta che alla luce di quello che si è visto in campo è sembrata immeritata. Partita che sembrava aver preso la strada giusta con il vantaggio degli etruschi a firma di Troiani, solo un’illusione visto che i padroni di casa pareggiano e poi segnano il gol vittoria.

Ora, dopo un avvio negativo, è importante recuperare gli infortunati per sperare di vincere la prima gara stagionale. Domenica un’altra trasferta sul campo della Polisportiva Ostiense.

«Certo, non sono gli infortunati le attenuanti principali delle sconfitte - ha riferito mister Roberto Fara - anche se domenica ne avevamo sette fuori. Il punto è che ci troviamo in una situazione di classifica difficile, ma del resto sapevano che l’inizio sarebbe stato così, visto che la squadra è nuova e i tempi per farla amalgamare bisogna averli. Sono fiducioso, ci basta un risultato positivo per riprenderci. Ora conta di più il morale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA