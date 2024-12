L’ultimo risultato (3-3), un pareggio a Soriano nel Cimino contro la Sorianese, ha certificato le qualità del Borgo Palidoro che, dopo una prestazione coraggiosa, ha rimontato due gol. Una squadra che ha superato ogni attesa, fuori dalla zona retrocessione, con buoni propositi per il futuro.

»Siamo un gruppo affiatato, giochiamo l’uno con l’altro - dice il direttore sportivo Mirko Commentucci - è una squadra che merita tanto, nel senso che potevamo avere più punti per il gioco espresso. Però ci accontentiamo, daremo fastidio alle grandi, a quelle squadre che si contenderanno il primo in classifica. Per quest’anno l’obiettivo è la salvezza, con il presidente Schiavi stiamo progettando il futuro in base alla ristrutturazione del campo, che dovrebbe avvenire entro il 2024. In quel caso con un campo in sintetico potremmo guardare a obiettivi diversi».

Domenica arriva l’Ostiantica, si gioca sul neutro di Aranova. Gli amaranto vogliono vincere e arrivare a 27 punti in classifica, lontani dalla zona calda.

