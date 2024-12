Momento di sport, socializzazione e inclusione per tutto il gruppo del Pianoscarano Zucchero Filato che mercoledì è stato accolto con entusiasmo al Palacus di Viterbo da tutto lo staff dell’Active Network Viterbo. L’amichevole è stata fortemente voluta da Luca Buzzi, vice mister dell’Active Network, dal presidente Marco Valenti e dal responsabile del club rossoblu Fabio Barzellotti ed è stata una dimostrazione di come questo sport del calcio a cinque possa essere praticato da tutti e come certe sinergie portino allegria e divertimento per chi lo pratica. Un allenamento congiunto con partitella e rigori finali, prima del rompete le righe per le festività pasquali, in cui si è potuto vedere negli occhi dei ragazzi del Pianoscarano Zucchero Filato la gioia di poter affrontare i ragazzi di mister Massimiliano Monsignore, i quali hanno dimostrato un forte senso di inclusione. L’incontro si è concluso con una “pizzettata” offerta dall’Active e lo scambio di auguri per la Pasqua in arrivo.

