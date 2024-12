Quattro minuti di blackout e il Ladispoli getta via una vittoria che sembrava alla portata dopo il doppio vantaggio. Il Colleferro approfitta delle amnesie inspiegabili dei padroni di casa, recupera lo 0-2 e addirittura trova il terzo gol per il 2-3 definitivo. Una beffa atroce per un’Academy che non si dà pace per una sconfitta anche immeritata valutando l’intero arco dei 90 minuti. Nel finale Polucci e Cifarelli vanno anche vicinissimi al pari ma gli ospiti reggono e tornano a casa con tre punti fondamentali. Academy in campo con Mercadante tra i pali, poi in difesa giocano Urbani e Guida sulle corsie laterali con Tancredi e l’adattato Fanali al centro per l’indisponibilità di Barbarossa squalificato. In mezzo campo Capanna, Merciari e Polucci con Di Biagio e Giusto dietro a Cifarelli. Partono meglio gli ospiti ma non riescono a rendersi minacciosi se non al 26’ con Vestenicky che approfitta di un disimpegno errato a centrocampo dell’Academy. Cifarelli per il Ladispoli lotta e fa sponde per i propri compagni, come al 38’ quando dà il via all’azione che Merciari rifinisce dopo un passaggio filtrante di Polucci dalla sinistra. La rete del 2-0 arriva quasi subito nella ripresa con lo scatenato Giusto che tira da 40 metri con il portiere fuori dai pali pressato da Cifarelli. Sembra fatta ma poi accade l’incredibile per la disperazione di mister Bosco, ex della partita. Il Colleferro riapre tutto al 21’ con Muzzi che riceve palla dopo il triangolo chiuso con Vestenicky e fredda Mercadante. Nemmeno un minuto dopo lo stesso numero 9 rossonero sbuca dal nulla in area finalizzando un’azione manovrata sulla destra. Al 24’ Lorenzo sfrutta un appoggio Di Mario e trafigge ancora il numero 1 rossoblù. I due erano appena entrati. C’è tempo per le emozioni. Prima Polucci tenta la botta ravvicinata ma Giunta si riscatta e poi compie un autentico miracolo sul calcio di punizione di Cifarelli che avrebbe meritato il gol per quanto fatto nei 90 minuti.

IL TABELLINO. Academy Ladispoli: Mercadante, Urbani (14’ st Caliandro), Guida, Capanna (18’ st Pelizzi), Fanali, Tancredi, Di Biagio (26’ st Dato), Merciari, Cifarelli, Giusto (26’ st Selvadagi), Polucci. A disposizione: Cremona, Di Cicco, Lucarini, Gjeci, Tofa. Allenatore: Bosco.

Colleferro: Giunta, Pompili, Azzawi, Porcu (1’ st Prati), Treccarichi, Ferrari, Ferri (10’ st Di Mario), Sterpone (42’ pt Tetteh), Vestenicky, Carlucci (10’ st Lorenzi), Muzzi (36’ st Valentino). A disposizione: Caruso, Montella, Pietrangeli, Di Placido. Allenatore: Gagliarducci.

Arbitro: Mastrippoliti di Roma 2.

Marcatori: 38’ pt Merciari (L), 5’ st Giusto (L), 21’ st Muzzi (C), 22’ st Vestenicky (C), 24’ st Lorenzi (C).

NOTE. Ammoniti: Tancredi e Merciari (L); Azzawi (C).

