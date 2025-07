La nuova stagione del Basket Ladispoli parte con tante novità di mercato,

la squadra, impegnata nel campionato di Serie D e affidata a coach Fabrizio Fabbri comincia infatti ad avere contorni precisi.

«Al Presidente Massimo Albano ho chiesto di sondare la disponibilità di giocatori entusiasti e vogliosi di abbracciare questa nuova avventura– dice il tecnico Fabbri – e che possano soddisfare determinate caratteristiche umane e tecniche».

Ecco spiegate le prime firme. Tecnica, esperienza, carisma, muscoli e atleticità, questi alcuni dei requisiti voluti da coach Fabbri. Alziamo il velo sui nuovi giocatori, In cabina di regia arrivano Marco Taraddei classe ‘88 che sarà anche il nuovo capitano e Davide Beolchi 2005. Nel ruolo di guardia ha firmato con il Basket Ladispoli Valerio Maisto (2005) mentre i muscoli e l’esperienza e la sapienza sotto canestro li porterà Alessandro Alfarano, pivot classe 1984. Nella costruzione di una squadra solida e che punterà in alto ecco l’arrivo di Valerio Cipriani 1995 , uno dei protagonisti della promozione in B regionale della Tiber ed Alessandro Della Rovere centro 2005 di belle speranze.

«Taraddei, Cipriani e Alfarano – commenta il coach Fabbri – hanno bisogno di poche presentazioni. Per loro parla quanto hanno già saputo dimostrare sui tanti parquet calcati, Allenarli sarà un piacere ed un onore. Dovremo però aggiungere ancora altri tasselli per completare un roster ambizioso. In quest’ottica ecco la conferma di Andrea Savelloni, un autentico tuttofare e l’inserimento nella rosa della prima squadra anche Diego Ilinca, giovane del vivaio del 2010, premiato nella scorsa stagione come atleta dell’anno per come ha saputo coniugare il percorso di studi con quello di atleta, dalle grandissime prospettive ed in cui credo fermamente. Diego si allenerà in pianta stabile con la squadra di Serie D. La squadra andrà quindi completata, con alcuni ragazzi che stiamo valutando, anche grazie all’accordo di collaborazione tecnica nata con la Virtus GVM Roma 1960, e altri che renderemo noti solo dopo la firma. Sono estremamente soddisfatto di come è stata fin qui costruita».

