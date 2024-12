Non sono affatto terminati i messaggi d'affetto per Lorenzo Ballarati, dopo le tre medaglie d’oro vinte agli Europei di Vilnius. Nei giorni scorsi, dopo le notizie riguardanti i grandissimi successi, i social sono stati subissati di complimenti per il tritone civitavecchiese e per la Coser. L’eco dei successi del campioncino sono arrivati anche alle istituzioni locali e nel primo consiglio comunale si è parlato anche del tritone civitavecchiese classe 2006.

«Inviteremo Ballarati ad uno dei prossimi lavori dell'aula Pucci - ha affermato il sindaco Marco Piendibene - anche perché ha dimostrato di essere il ragazzo più veloce d'Europa in questo momento. Lorenzo promette davvero bene, non era mai capitato un trionfo del genere. Daremo anche altri riconoscimenti agli sportivi che hanno regalato dei successi». Intanto potrebbe esserci un'altra bella notizia per Lorenzo Ballarati. Il tritone civitavecchiese potrebbe entrare presto a far parte di un gruppo sportivo delle forze armate. Il ragazzo, di concerto con la famiglia e con la Coser Aniene, sta lavorando anche in questo senso, anche per potersi allenare al meglio delle sue possibilità e preparare il suo ingresso ufficiale nel mondo senior, che avverrà da gennaio 2025. Nelle prossime settimane si dovrebbe conoscere anche il gruppo di cui il tritone civitavecchiese farà parte.

