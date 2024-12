Si è tenuta nei giorni scorsi nel simpatico giardino pubblico della Passeggiata al Mare, la presentazione dell’Atletico Santa Marinella che, per il secondo anno consecutivo, partecipa al campionato di Prima Categoria.

Anche quest’anno la società ha rinnovato i ranghi dirigenziali e tecnici.

Confermatissimo il presidente Salvatore Papale, vice presidente e direttore sportivo Francesco Riccio, direttore generale e team manager Cristiano Di Gennaro, addetto stampa Antonello Caterinacci.

Nei ranghi tecnici si segnala il nuovo allenatore Flavio Borreale e la rosa giocatori formata da Agostini, Belloni, Castaldo, Di Marco, Delogu, De Santis, D’Orinzi, Gandolfi, Fastella, Mancini, Mele, Liberati, Valle, Mastropietro, Michesi, Mazzarini, Peveri, Vaithovic, Nardini, Ruggiero, Schiavo, Robert, Belloni.

Presidente, anche quest’anno partite con un’idea ben chiara, puntare alla vittoria del campionato.

«Siamo una società ambiziosa e il nostro obiettivo è quello di salire nella categoria superiore. Sappiamo che non sarà facile ma abbiamo un buon gruppo giocatori, che sono due anni che stanno insieme. Non ci nascondiamo, puntiamo alla vittoria del campionato, poi quello che succede lo vedremo strada facendo. Però l’acquisto di un grande giocatore come Ruggiero fa capire l'intenzione di questa società nel puntare in alto. Gigi è un valore aggiunto per questa squadra, le qualità tecniche le conosciamo tutti ma sarà il campo a parlare».

Tra i veterani di questa squadra c’è Michel Mazzarini, portiere civitavecchiese, noto nell’ambiente calcistico per aver militato in categorie superiori.

Come fa uno come lei a trovare ancora entusiasmo a scendere in campo?

«Se non c’è la passione inutile giocare. Io ho un amore particolare per il calcio e quando scendo in campo, nonostante l’età, mi diverto. Quando mettiamo la maglia è un gesto di ringraziamento per il presidente, per la società e per noi giocatori. Ma la cosa importante è avere un obiettivo chiaro, quello di vincere il campionato. La squadra è ambiziosa, il mister è bravo, il gruppo è unito e lotteremo per arrivare fino in fondo».

Tra i volti nuovi di questa società c’è Flavio Borreale, neo allenatore dell’Atletico Santa Marinella.

Come ha iniziato la carriera di allenatore?

«Come giocatore, dopo la parentesi di Santa Marinella, sono emigrato in Toscana, dove sono rimasto per alcuni anni. E proprio dalla Toscana ho iniziato a intraprendere il ruolo di allenatore prima con il Sorano, poi al Dlf e lo scorso anno con la Juniores del Maccarese».

Cosa si aspetta da questi ragazzi e cosa c’è da migliorare rispetto alla scorsa stagione?

«Abbiamo un gruppo molto valido perché sono rimasti quasi tutti quelli dello scorso anno, è un gruppo che conosco come conosco molti di quei ragazzi, li ho seguiti e devo dire che sono dei ragazzi seri. Siamo partiti con il botto, cioè l’acquisto di Ruggiero, che non ha certamente bisogno di presentazioni, sarà sicuramente un punto di riferimento, non solo come qualità tecniche, ma anche come stimolo per i suoi compagni. L’esperienza che hanno fatto lo scorso anno, ha fatto capire a questi ragazzi che non sempre è facile vincere nonostante ci sia un buon tasso tecnico. Il piccolo errore commesso lo scorso anno di aver sottovalutato le difficoltà che la categoria comporta, tornerà utile per correggere gli errori».

