Ora c’è la certezza. L’Atletico Civitavecchia è stato ripescato in serie C2. Di dubbi, a dire il vero, ce ne erano ben pochi, dopo la buonissima stagione della squadra di Simone Tangini, che, lo scorso anno, in serie D, aveva colto un secondo posto in classifica nel proprio girone e la finale di Coppa Lazio, persa tremendamente sul campo di un Cisterna che, per imporsi, aveva fatto affidamento su alcuni elementi della prima squadra, che giocavano in serie B.

Quindi serie C2 per il gialloblu, per il quale si prospetta un derby con il Quartiere Campo Oro, che si è formato quest’anno attraverso un titolo proprio di questa categoria.

«Riparte il progetto iniziato due stagioni fa - spiegano dalla società del presidente Ermanno Muneroni - cioè di riportare questi colori nel massimo campionato regionale, ovvero la serie C1, ed ad ambire sempre a traguardi ancora più ambiziosi. Ce lo impone la storia di questa società, è quindi doveroso puntare sempre al massimo obiettivo, migliorandoci sempre stagione dopo stagione sia sotto l'aspetto tecnico che dirigenziale, questa è la linea guida della società dal 2010. Cogliamo l' occasione per dare un in bocca al lupo anche alla società Quartiere Campo Oro, che parteciperà alla stessa nostra categoria, sicuramente motivo ancora di più di orgoglio per Civitavecchia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA