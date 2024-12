Per l’Atletico Civitavecchia finisce l'imbattibilità della gestione Tangini dopo otto partite iniziate a novembre. I gialloblu hanno perso per 2-0 sul campo del Real Roma Sud nel campionato di serie D.

«La partita è stata condizionata dalle numerose assenze - affermano dall'Atletico - da un'espulsione assegnata e un'altra non concessa da parte di un arbitro che non è stato all'altezza della situazione. Sebbene equilibrata, la partita è stata priva di emozioni. Al 14º minuto i padroni di casa hanno sorprendentemente segnato il vantaggio con uno strepitoso gol di Gianorio in mezza rovesciata, sfruttando un lancio di un compagno e trovando la difesa gialloblù non esente da colpe. Due minuti dopo, Cerrotta, già ammonito, è stato espulso per una leggera trattenuta. Nonostante fosse in inferiorità numerica la squadra ha difeso bene e ha chiuso il primo tempo sul 1-0. Nel secondo tempo i ragazzi del patron Muneroni hanno pressato l'avversario, sfiorando il pareggio con Leone e Todaro. A metà del secondo tempo l'arbitro non ha applicato lo stesso metro di giudizio, non espellendo Leandri, già ammonito, per un evidente fallo da dietro su Felicini, lanciato a rete. Gli animi si sono surriscaldati, ma la sportività del mister Tangini e del suo staff hanno riportato la calma. Per raggiungimento del bonus dei cinque falli Leone ha calciato due tiri liberi, trovando un portiere ben preparato, e allo scadere della partita i romani hanno raddoppiato con Veltri in una ripartenza, trafiggendo l'incolpevole Cacace. Mercoledì ci sarà il recupero di campionato a Viterbo contro il Thule e venerdì (domani, ndr) in casa con il fanalino di coda Petriana, un’ottima occasione per risalire in classifica, considerando anche i pareggi di Falisca e Casale».

