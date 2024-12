L’Atletico Civitavecchia è al lavoro per definire la rosa che affronterà la prossima stagione, anche ci sarà da capire se i gialloblu saranno ancora in Serie D, oppure se riusciranno a beneficiare del ripescaggio in C2. La sensazione è che la percentuale per una salita di categoria sia davvero alta e infatti dalle parti di via Giulio Cerruti si sta già lavorando per affrontare un campionato che ha un impatto diverso rispetto a quello provinciale. Dopo aver raggiunto l’accordo per la riconferma di 11 giocatori e dopo aver annunciato che il direttore sportivo sarà Danilo Di Pietro, persona e dirigente apprezzatissimo nel movimento locale, ora i fari sono puntati sui nomi che entreranno nel gruppo allenato da Simone Tangini. Ancora non ci sono notizie sui giocatori che faranno il loro ingresso al San Liborio Stadium, ma dalle voci che circolano, la società avrebbe manifestato l’intenzione di puntare su elementi di esperienza, anche in considerazione dell’eliminazione della regola degli Under, dalla scorsa stagione, e per non dover tornare a fare i conti con i brividi di due stagioni fa, quando l’Atletico partì con grandi speranze ed alla fine dovette retrocedere, dopo aver perso lo spareggio playout sul campo del Vignanello.

«Quasi tutto il blocco è rimasto - dichiara mister Simone Tangini - siamo contentissimi, la società ha lavorato in una maniera spettacolare. Nella scorsa stagione non siamo riusciti a portarci a casa nessun titolo, ma siamo orgogliosi del percorso che abbiamo fatto. Sappiamo tutti cosa è successo nella finale di Coppa Lazio, dove non abbiamo potuto fare niente contro un avversario composto da giocatori scesi dalla Serie B. Ma meritavamo sicuramente una conclusione diversa. Se avessimo perso la finale contro una squadra della nostra stessa categoria, non avremmo avuto questo rammarico. Voglio fare un ringraziamento in particolare a tutti i ragazzi e soprattutto al presidente Ermanno Muneroni, che mi ha dato questa opportunità di allenare l’Atletico Civitavecchia, a cui sono molto legato. Ringrazio anche il mio staff tecnico, Danilo Di Pietro e Diego Matteo, che mi sono sempre vicini e con cui lavoro benissimo insieme. Anche l’anno prossimo lavoreremo tutti insieme e di questo aspetto sono veramente contento».

