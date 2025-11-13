Torna anche quest’anno la Camminata in Rosa, l’evento non competitivo legato alla storica Best Woman-Trofeo Aeroporti di Roma, giunto alla sua 32esima edizione. L’iniziativa, organizzata dall’Asd Atletica Villa Guglielmi con il patrocinio del Comune di Fiumicino, si svolgerà domenica 7 dicembre all’interno del Parco di Villa Guglielmi, con partenza prevista alle ore 10. Un appuntamento ormai atteso, che unisce sport e solidarietà. La Camminata in Rosa propone un percorso di 4 chilometri accessibile a tutti e tutte: una passeggiata simbolica che lo scorso anno ha radunato oltre 400 partecipanti tra cittadini, scuole e famiglie, per testimoniare insieme un forte “no” alla violenza di genere. Anche in questa edizione, il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Progetto Women Goal dell’associazione Africa Sottosopra Odv. Un’iniziativa che mira a creare condizioni più favorevoli per le donne, in Italia e in Malawi, promuovendo pari opportunità, diritti, accesso al lavoro, sostegno e integrazione. Le iscrizioni sono già aperte presso la palestra Happy Sport di via G. Fontana 14. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio uno scaldacollo rosa personalizzato con il logo dell’Atletica Villa Guglielmi e dell’associazione Africa Sottosopra Odv, simbolo di un impegno condiviso e di una comunità unita contro ogni forma di violenza. La manifestazione, dunque, in scena con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Porto Romano, rappresenta uno dei momenti più significativi del programma della Best Woman. Quest'ultima, una delle corse su strada più rappresentative del panorama podistico laziale e nazionale. La Camminata in Rosa 2025 non è solo una giornata di sport, ma un gesto collettivo di consapevolezza. Un’occasione per camminare insieme e ricordare che, passo dopo passo, è possibile costruire una società più giusta, sicura e rispettosa.

