Si è svolta a Cecchina (Roma) sabato scorso la manifestazione di apertura della nuova stagione agonistica Outdoor 2024, denominata “Trofeo di Primavera”, organizzata dal comitato provinciale Fidal Roma Sud e dalla locale società di atletica. In gara per l’Atletica Alto Lazio alcuni velocisti e mezzofondisti veloci che hanno voluto dopo il lungo periodo di preparazione invernale, saggiare le loro condizioni atletiche in vista degli importanti impegni regionali di aprile e maggio. Vince i 1000 metri assoluti Matteo Cianchelli andando molto vicino al suo P.B., correndo la distanza in 2’36”29 e ottiene la migliore prestazione cronometrica nella categoria Allievi Cristian Pagnottella correndo negli 80 metri in 9”61, nella gara con la disputa di ben 12 serie. In gara sui 1000 metri anche Michela Castagna, 1^ tra le Allieve con il suo nuovo record personale di 3’28”55 ed esordio in pista sui 300 metri per Veronica Faccio che corre in 49”20.

