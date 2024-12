La stagione agonistica Outdoor 2024 dell’atletica entra nel vivo a Rieti con la disputa dei campionati Assoluti sabato e domenica scorsi nel rinnovato impianto del “Raul Guidobaldi”, manifestazione a cui sono stati ammessi anche gli atleti della categoria Allievi/e consentendo loro di poter migliorare i risultati utili per la classifica dei campionati di Società. Più di 1000 gli atleti che si sono confrontati nella due giorni reatina sulla veloce pista e sulle pedane di salto e lancio, ottenendo buoni risultati e tra questi numerosi giovanissimi dell'Atletica Alto Lazio, che tornano a Viterbo con un ricco bottino di record personali, un record provinciale di categoria, due minimi di partecipazione per i prossimi campionati italiani Allievi del 5/7 luglio 2024 a Molfetta (Bari), un minimo di partecipazione per il Challenge nazionale assoluto e un podio nel lancio del disco assoluto. Partendo dagli atleti più evoluti della categoria Promesse da evidenziare il podio ottenuto nel lancio del disco da Giuseppe Guerra con la misura di 38,68 metri che gli consegna il bronzo, Lohajit Botticelli che ottiene con 13,53 metri nel triplo il suo nuovo record personale, entrando al 6° posto negli All Time provinciali assoluti della specialità, la viterbese della Studentesca Andrea Milardi Rieti Elena Vergaro che con 14”62 nei 100 hs vince la gara Promesse e consegue il minimo di partecipazione per il Challenge dei campionati italiani, ed Erica Ciatti che con 3,15 metri nell’asta vince nella categoria Promesse e sfiora il suo record personale e provinciale. Passando alla categoria Juniores in grande evidenza Riccardo Ticconi che sfiora nuovamente il minimo di partecipazione ai campionati italiani nell’asta eguagliando con 4,00 metri il suo fresco record assoluto provinciale e 1° tra gli juniores in gara. Tra i più giovani della categoria Allievi in grande evidenza Enrico Bossi che coglie con 1’58”13 il suo nuovo record personale e il minimo di partecipazione per i campionati italiani ed avvicina il record provinciale detenuto dal lontano 1984 da Andrea Gasbarri della Uisp Atletica Viterbo. Minimo di partecipazione per gli italiani conseguito anche dalla staffetta 4x100 metri con il crono di 44”90 ottenuto dal quartetto composto da Pagnottella, Spiti, Peroni e Conti, e minimo ottenuto anche quello ottenuto dalla 4x400 metri con Bossi, Spiti, Conti e Gallù con il crono di 3’35”41. Record personali conseguiti da Gabriele Gallù nei 400 metri con 54”82,Tommaso Peroni nei 200 metri, Tommaso Montanini nei 100 metri, Claudio Giulianelli nei 100 metri e nei 400 metri, Michela Castagna negli 800 metri, Eva Andreini nei 400 metri e negli 800 metri, Serena Dita nei 400 metri, Pietro Belcapo nei 200 metri, Cristian Pagnottella nel triplo, e buone prestazioni anche di Lorenzo Ticconi con 40,56 metri nel giavellotto, Matteo Cerocchi e Simone Conti nei 100 metri, Sara Passamonti nei 400 metri, Alì Nouman negli 800 metri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA