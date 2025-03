L'AssProHa si è messa in evidenza, con tre medaglie d'oro ai Regionali a Pontinia, prima tappa del Campionato per Società del Lazio Fisdir. Riparte alla grande la stagione per la squadra civitavecchiese, con i tritoni che sono riusciti a confermarsi ancora una volta sul podio al cospetto delle migliori società del Lazio. I ragazzi che hanno conquistato questi straordinari risultati sono: Donatello Fraticelli classe 1976 (oro 50 mt farfalla e bronzo 50 mt stile libero), Giordano Carboni classe 1995 (oro 25 mt stile libero ed argento 25 mt rana), Marco Irrera classe 1974 (oro 50 mt dorso e argento 50 mt rana) ed Alessio Torazzi classe 1978 fuori da podio per pochi secondi ma con due quarti posti, nei 25 metri stile libero e 25 metri dorso, che lasciano ben sperare per le prossime gare. Grande prova nella staffetta 4x25 stile libero maschile dove il quartetto Fraticelli, Irrera, Torazzi e Carboni sale sul podio per una storica medaglia d’argento. «Un ringraziamento speciale va agli amici della Cosernuoto - affermano dall'AssProHa - che da anni assicura ai nostri atleti la possibilità di allenarsi gratuitamente, sotto la guida di istruttori qualificati».

