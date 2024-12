Nel fine settimana il campionato di pallavolo di serie ci arriva alla settima giornata per le due principali squadre dell’Asd Pallavolo Civitavecchia.

Nel girone A del campionato femminile la 3pc Asp Civitavecchia affronterà in trasferta a Roma il Marconi Stella: alle 16 le civitavecchiesi allenate da Giovanni Guidozzi cercheranno di concretizzare un buon risultato per difendere il buonissimo ottavo posto in classifica: «Abbiamo una bella partita contro il Marconi, speriamo di fare bene - ha commentato l’allenatore rossoblù - L’obiettivo è fare almeno due punti».

Nel campionato maschile l’Etruria Volley è sorprendentemente seconda nel girone A con 14 punti e il discreto entusiasmo che accompagna questo inizio stagione dei gialloblu legittima le ambizioni di successo per la gara di sabato al Palazzetto Comunale di Tuscania contro l’Isola Sacra.

Proprio il settore maschile giovanile ha prodotto le prime due convocazioni stagionali al CQN: lunedì scorso Enea Curti e Emanuele Serpe hanno partecipato al raduno organizzato a Marino dalla Fipav Lazio per prendere parte alle attività di Qualificazione Nazionale.

