Torna nel weekend il campionato di pallavolo per le squadre di serie C maschile e femminile che fanno parte della compagine Asd Pallavolo Civitavecchia. Domani alle 19 le ragazze della 3epc Asp Civitavecchia faranno tappa al “PalaCarucci” per sfidare il Volley Terracina, formazione di livello tecnico maggiore e tra le candidate ai playoff promozione nel girone A. Quella di domenica sarà la prima di due trasferte impegnative per le rossoblù in cui l’obiettivo sarà limitare per quanto possibile i danni, come ha sottolineato il tecnico Giovanni Guidozzi: «Nelle prossime due partite ci aspettano due corrazzate Volley Terracina e Roma Centro. Noi andremo a giocare a cuor leggero a fare la nostra partita ma obiettivamente sarà difficile fare punti». Nel campionato maschile invece i gialloblù dell’Etruria Volley cercheranno la rivincita dopo il passo falso all’esordio; sabato sera al Palazzetto Comunale di Tuscania i ragazzi di Claudio Quaglia sfideranno la Roma 7 Volley nel tentativo di conquistare i primi punti stagionali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA