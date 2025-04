La 3epc Asp Civitavecchia è attesa sul campo della Gio’ Volley Aprilia per la 23esima giornata campionato di Serie C femminile di pallavolo. Alle ore 16, le padrone di casa incroceranno le proprie ambizioni con le rossoblu della capitana Federica Belli, in una partita che promette scintille e punti pesanti in palio. Le due formazioni arrivano a questo appuntamento con motivazioni diverse ma con un unico obiettivo: conquistare la vittoria. La Gio' Volley Aprilia, forte del fattore campo, cercherà di sfruttare l'energia del proprio pubblico per riscattare eventuali passi falsi precedenti e consolidare la propria posizione in classifica. Le pontine, guidate Daniele Moretti, hanno sicuramente preparato al meglio questa sfida, con l’obiettivo di proseguire la corsa ai playoff ancora raggiungibili. Dall'altra parte della rete, la 3epc Asp Civitavecchia si presenta ad Aprilia con la determinazione di portare a casa un risultato positivo che le permetta di proseguire il buon campionato condotto fino a qui. La squadra civitavecchiese, infatti, è brillantemente sesta nel girone A con 34 punti che sono tuttavia 19 in meno della Gio’ Volley Aprilia. L'attenzione sarà focalizzata sui fondamentali: la precisione al servizio, l'efficacia in attacco e la solidità del muro-difesa saranno gli elementi che potrebbero decretare la vincitrice di questa sfida. Non momenti di grande tensione agonistica in cui per il sestetto di Guidozzi sarà decisivo mantenere alto il livello di concentrazione mentale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA