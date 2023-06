Il futuro della Lazio potrebbe avere un nome di Cerveteri per la carica a direttore sportivo. La società del presidente Lotito in questi giorni sceglierà il sostituto di Tare, e tra i nomi in agenda del patron biancoceleste c'è quello di Angelo Fabiani, cerveterano di Due Casette. Il dirigente attualmente, sempre nella Lazio, ricopre un incarico dirigenziale, ma le sue quotazioni che possa diventare lui direttore sportivo sono salite. Per la cronaca, Fabiani e lo zio carnale del sindaco di Ladispoli Alessandro Grando , ed è stato un dirigente sportivo con molti campionati vinti in bacheca. Ha inizato a Grossetto, nel 1992 vincendo il campionato di serie D, per passare a Trieste, Messina e Salernitana . Nella sua attività sportiva si registra una lunga squalifica nel 2007 per calciopoli , ma ci sono anche tante vittorie, la più recente a Salerno che ha riportato dalla serie c alla massima serie. Per Cerveteri avere un dirigente sportivo ai massimi livelli sarebbe un bel traguardo, dal momento che la serie A l'ha vissuta con Stefano Di Lucia, centrocampista passato alla Pistoiese nei primi anni ottanta.

