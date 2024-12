Grande impresa per Andrea Tarallo agli Italiani giovanili che si sono svolti a Castelletto di Serravalle, in provincia di Bologna. Il ciclista civitavecchiese ha conquistato il titolo nazionale nel team relay con la Guerciotti Salus Development, assieme ai suoi compagni di squadra Giovanni Bosio, Michel Careri ed Elisa Bianchi. Grandissima la soddisfazione per Tarallo, che da tanto tempo sognava di poter conquistare un alloro del genere. Prova fin da subito molto combattuta, piena di colpi di scena e da continui sorpassi. Parte in testa il Jam’s Bike Team Buja davanti al Mosole con 5” di ritardo e terzo il Guerciotti 1. Al terzo cambio Elisa Bianchi del Guerciotti 1 prende un buon vantaggio che mantiene per Andrea Tarallo. Sembrava tutto finito ma l’ultimo frazionista della squadra milanese ha bucato ben due ruote. Nonostante la velocità del cambio nell’area tecnica il distacco si è ristretto senza compromettere, però, la vittoria. Sotto lo striscione d’arrivo il Guerciotti Salus Development 1.

