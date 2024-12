Andrea Lupi è rimasto soddisfatto del successo del Città di Cerveteri. L'esordio, condito da una vittoria, ha prodotto entusiasmo nell'ambiente. Patron Lupi ha assistito alla gara da bordo campo. «Ho visto la squadra combattere, nonostante avesse perso tre giocatori importanti. Non ci siamo arresi, abbiamo lottato su tutti i palloni. È arrivata una risposta immediata alla sconfitta di Coppa Italia - dichiara Lupi - il fatto di aver vinto, appunto, ci dà una bella carica. In campo c'era una squadra che non ha mai mollato, sta crescendo e ancora c'è da lavorare per arrivare nelle condizioni migliori. Mi ritengo soddisfatto, è una vittoria che ci rincuora, serviva per allontanare polemiche. Anche i tifosi ci hanno aiutato, sono stati calorosi e non smetterò di ringraziarli».

Intanto si pensa al prossimo avversario, sul campo della Pescatori Ostia che ha eliminato i verde azzurri dalla Coppa Italia. I lidensi hanno steccato nella prima di campionato a Capranica, domenica ospiteranno un Cerveteri con il dente avvelenato.

«A questi giovani va data fiducia, bisogna incoraggiarli, spingerli a fare sempre meglio -conclude Lupi - abbiamo allestito una squadra guardando alla linea verde, senza fare voli pindarici, memori dello scorso anno. Io ci credo, sono pronto a scommettere che non ci deluderanno».

©RIPRODUZIONE RISERVATA